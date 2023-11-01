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Мали U17 - Мексика U17 21 Ноября прямая трансляция

21 Ноября 2023 года в 11:30 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/8 финала
Мали U17
Мексика U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мали U17 - Мексика U17, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мали U17
Мексика U17
Главные тренеры
Мали Сумаила Кулибали
Мексика Рауль Чабранд Манрике
История личных встреч
16.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа B. 3-й тур 1 : 5Мали U17
13.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа B. 2-й тур 1 : 0Мали U17
10.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа B. 1-й тур Мали U173 : 0
09.11.2015 U17 ЧМ-2015 Финал Мали U170 : 2
05.11.2015 U17 ЧМ-2015 1/2 финала Мали U173 : 1
18.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа F. 3-й тур 0 : 4Мексика U17
15.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа F. 2-й тур Мексика U172 : 2
12.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа F. 1-й тур Мексика U171 : 3
08.11.2015 U17 ЧМ-2015 За 3-е место 3 : 2Мексика U17
06.11.2015 U17 ЧМ-2015 1/2 финала Мексика U172 : 4

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