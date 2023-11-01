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Марокко U17 - Иран U17 21 Ноября прямая трансляция

21 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/8 финала
Марокко U17
Иран U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко U17 - Иран U17, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марокко U17
Иран U17
Главные тренеры
Марокко Саид Шиба
Иран Хоссейн Абди
История личных встреч
16.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа A. 3-й тур Марокко U173 : 1
13.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа A. 2-й тур Марокко U170 : 2
10.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа A. 1-й тур 0 : 2Марокко U17
29.10.2013 U17 ЧМ-2013 - финальный раунд 1/8 финала 1 : 2
24.10.2013 U17 ЧМ-2013 - финальный раунд Группа C. 3-й тур 4 : 2
17.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа C. 3-й тур Иран U175 : 0
14.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа C. 2-й тур 2 : 1Иран U17
11.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа C. 1-й тур 2 : 3Иран U17
29.10.2013 U17 ЧМ-2013 - финальный раунд 1/8 финала 4 : 1Иран U17
25.10.2013 U17 ЧМ-2013 - финальный раунд Группа E. 3-й тур 0 : 1Иран U17

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