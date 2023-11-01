Марокко U17 - Иран U17 21 Ноября прямая трансляция
21 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко U17 - Иран U17, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марокко U17
Иран U17
Главные тренеры
|Саид Шиба
|Хоссейн Абди
История личных встреч
|16.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа A. 3-й тур
|3 : 1
|13.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа A. 2-й тур
|0 : 2
|10.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа A. 1-й тур
|0 : 2
|29.10.2013
|U17 ЧМ-2013 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 2
|24.10.2013
|U17 ЧМ-2013 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|4 : 2
|17.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа C. 3-й тур
|5 : 0
|14.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа C. 1-й тур
|2 : 3
|29.10.2013
|U17 ЧМ-2013 - финальный раунд
|1/8 финала
|4 : 1
|25.10.2013
|U17 ЧМ-2013 - финальный раунд
|Группа E. 3-й тур
|0 : 1