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Германия U17 - США U17 21 Ноября прямая трансляция

21 Ноября 2023 года в 11:30 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/8 финала
Германия U17
США U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия U17 - США U17, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия U17
США U17
Главные тренеры
Германия Кристиан Вюк
Коста-Рика Гонсало Сегарес
История личных встреч
18.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа F. 3-й тур Германия U173 : 0
15.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа F. 2-й тур 1 : 3Германия U17
12.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа F. 1-й тур 1 : 3Германия U17
10.05.2019 U17 ЧЕ-2019 Группа D. 3-й тур 1 : 3Германия U17
07.05.2019 U17 ЧЕ-2019 Группа D. 2-й тур 1 : 0Германия U17
18.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа E. 3-й тур США U170 : 3
15.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа E. 2-й тур США U172 : 1
12.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа E. 1-й тур 1 : 3США U17
24.10.2015 U17 ЧМ-2015 Группа A. 3-й тур США U171 : 4
20.10.2015 U17 ЧМ-2015 Группа A. 2-й тур США U172 : 2

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