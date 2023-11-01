Германия U17 - США U17 21 Ноября прямая трансляция
21 Ноября 2023 года в 11:30 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/8 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия U17 - США U17, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия U17
США U17
Главные тренеры
|Кристиан Вюк
|Гонсало Сегарес
История личных встреч
|18.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа F. 3-й тур
|3 : 0
|15.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа F. 2-й тур
|1 : 3
|12.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа F. 1-й тур
|1 : 3
|10.05.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Группа D. 3-й тур
|1 : 3
|07.05.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|18.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа E. 3-й тур
|0 : 3
|15.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа E. 2-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа E. 1-й тур
|1 : 3
|24.10.2015
|U17 ЧМ-2015
|Группа A. 3-й тур
|1 : 4
|20.10.2015
|U17 ЧМ-2015
|Группа A. 2-й тур
|2 : 2