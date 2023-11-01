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Аргентина U17 - Венесуэла U17 21 Ноября прямая трансляция

21 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/8 финала
Аргентина U17
Венесуэла U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина U17 - Венесуэла U17, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина U17
Венесуэла U17
Главные тренеры
Аргентина Диего Пласенте
Аргентина Рикардо Альфредо Валиньо
История личных встреч
17.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа D. 3-й тур 0 : 4Аргентина U17
14.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа D. 2-й тур 1 : 3Аргентина U17
11.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа D. 1-й тур Аргентина U171 : 2
25.10.2015 U17 ЧМ-2015 Группа C. 3-й тур Аргентина U171 : 2
22.10.2015 U17 ЧМ-2015 Группа C. 2-й тур Аргентина U170 : 4
18.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа F. 3-й тур 3 : 0Венесуэла U17
15.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа F. 2-й тур 2 : 2Венесуэла U17
12.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа F. 1-й тур Венесуэла U173 : 0
24.10.2013 U17 ЧМ-2013 - финальный раунд Группа D. 3-й тур Венесуэла U170 : 4
21.10.2013 U17 ЧМ-2013 - финальный раунд Группа D. 2-й тур 3 : 1Венесуэла U17

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