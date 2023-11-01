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Германия U21 - Польша U21 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эссен (Эссен, Германия), вместимость: 20650
21 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа D
Главный судья: Кирьякос Атанасиу (Кипр);
Германия U21
Польша U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия U21 - Польша U21, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа D, оно проводится на стадионе: Эссен (Эссен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия U21
Польша U21
Главные тренеры
Германия Антонио Ди Сальво
Польша Михал Пробеж
История личных встреч
07.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 2 Польша U211 : 2Германия U21
12.11.2021 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 2 Германия U210 : 4Польша U21
17.11.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа D Германия U214 : 1
13.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа D 2 : 3Германия U21
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа D 0 : 3Германия U21
07.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 2 Польша U211 : 2Германия U21
03.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 2 Германия U214 : 0
17.11.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа D Польша U212 : 1
17.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа D Польша U215 : 0
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа D 0 : 1Польша U21
08.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа D Польша U213 : 0
07.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 2 Польша U211 : 2Германия U21

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