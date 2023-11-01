Парагвай - Колумбия 22 Ноября прямая трансляция
22 Ноября 2023 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Колумбия, которое состоится 22 Ноября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парагвай
Колумбия
Главные тренеры
|Гильермо Баррос Скелотто
|Даниэль Оскар Гарнеро
|Нестор Габриэль Лоренсо
История личных встреч
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|17.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|0 : 0
|06.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|1 : 1
|23.06.2019
|Кубок Америки
|Группа B. 3-й тур
|1 : 0
|06.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|1 : 2
|07.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|0 : 1
|08.06.2016
|Кубок Америки
|Группа A
|2 : 1
|16.10.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 18-й тур
|1 : 2
|13.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 9-й тур
|2 : 0
|15.10.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 18-й тур
|0 : 2
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 0
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|1 : 0
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 0
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|1 : 0
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|0 : 0
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 1
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|0 : 0
|12.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|2 : 2
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 0
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0