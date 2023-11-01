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Парагвай - Колумбия 22 Ноября прямая трансляция

22 Ноября 2023 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 6-й тур
Парагвай
Колумбия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Колумбия, которое состоится 22 Ноября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парагвай
Колумбия
Главные тренеры
Аргентина Гильермо Баррос Скелотто
Аргентина Даниэль Оскар Гарнеро
Аргентина Нестор Габриэль Лоренсо
История личных встреч
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Колумбия2 : 0Парагвай
17.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Колумбия0 : 0Парагвай
06.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Парагвай1 : 1Колумбия
23.06.2019 Кубок Америки Группа B. 3-й тур Колумбия1 : 0Парагвай
06.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Колумбия1 : 2Парагвай
07.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Парагвай0 : 1Колумбия
08.06.2016 Кубок Америки Группа A Колумбия2 : 1Парагвай
16.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 18-й тур Парагвай1 : 2Колумбия
13.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 9-й тур Колумбия2 : 0Парагвай
15.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 18-й тур Парагвай0 : 2Колумбия
17.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур 0 : 0Парагвай
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Парагвай1 : 0
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур 1 : 0Парагвай
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 1 : 0Парагвай
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Парагвай0 : 0
17.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Колумбия2 : 1
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур 0 : 0Колумбия
12.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Колумбия2 : 2
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 0 : 0Колумбия
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Колумбия1 : 0

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