Уругвай - Боливия 22 Ноября прямая трансляция
22 Ноября 2023 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Боливия, которое состоится 22 Ноября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уругвай
Боливия
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Густаво Костас
История личных встреч
|16.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|3 : 0
|06.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|4 : 2
|25.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. 4-й тур
|0 : 2
|11.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|4 : 2
|08.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|0 : 2
|17.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 10-й тур
|4 : 1
|07.10.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 1-й тур
|4 : 2
|14.10.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 10-й тур
|2 : 2
|13.10.2007
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 1-й тур
|5 : 0
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 2
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|2 : 0
|12.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|2 : 2
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|2 : 1
|09.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|3 : 1
|16.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 0
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|1 : 0
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 2
|12.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 3
|09.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|5 : 1