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Уругвай - Боливия 22 Ноября прямая трансляция

22 Ноября 2023 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 6-й тур
Уругвай
Боливия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Боливия, которое состоится 22 Ноября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай
Боливия
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Аргентина Густаво Костас
История личных встреч
16.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Боливия3 : 0Уругвай
06.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Уругвай4 : 2Боливия
25.06.2021 Кубок Америки Группа А. 4-й тур Боливия0 : 2Уругвай
11.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Уругвай4 : 2Боливия
08.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Боливия0 : 2Уругвай
17.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 10-й тур Боливия4 : 1Уругвай
07.10.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 1-й тур Уругвай4 : 2Боливия
14.10.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 10-й тур Боливия2 : 2Уругвай
13.10.2007 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 1-й тур Уругвай5 : 0Боливия
17.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур 0 : 2Уругвай
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Уругвай2 : 0
12.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур 2 : 2Уругвай
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 2 : 1Уругвай
09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Уругвай3 : 1
16.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Боливия2 : 0
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур 1 : 0Боливия
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Боливия1 : 2
12.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Боливия0 : 3
09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 5 : 1Боливия

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