00:20 ()
Свернуть список

Самора - Вильярреал 22 Ноября прямая трансляция

22 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
Самора
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самора - Вильярреал, которое состоится 22 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самора
Самора
Вильярреал
Вильярреал
История личных встреч
05.01.2021 Кубок Испании 2-й раунд Самора1 : 4Вильярреал
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд Самора2 : 2 4 : 3
15.12.2021 Кубок Испании 2-й раунд Самора0 : 3
01.12.2021 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 4Самора
05.01.2021 Кубок Испании 2-й раунд Самора1 : 4Вильярреал
23.12.2020 Кубок Испании 1-й раунд Самора2 : 1
12.11.2023 Испания - Примера 13-й тур 3 : 1Вильярреал
09.11.2023 Лига Европы Группа F. 4-й тур 1 : 2Вильярреал
05.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Вильярреал2 : 3
02.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 5Вильярреал
30.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 2 : 3Вильярреал

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close