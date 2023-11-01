Самора - Вильярреал 22 Ноября прямая трансляция
22 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самора - Вильярреал, которое состоится 22 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самора
Самора
Вильярреал
Вильярреал
История личных встреч
|05.01.2021
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 4
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|2 : 2 4 : 3
|15.12.2021
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 3
|01.12.2021
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 4
|05.01.2021
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 4
|23.12.2020
|Кубок Испании
|1-й раунд
|2 : 1
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 4-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 3
|02.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 5
|30.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 3