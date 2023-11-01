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Сабуртало - Самгурали 23 Ноября прямая трансляция

23 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 34-й тур
Сабуртало
Самгурали

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Самгурали, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
17.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Самгурали1 : 0Сабуртало
24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур Сабуртало5 : 1Самгурали
09.04.2023 Грузия - Высшая лига 7-й тур Самгурали2 : 1Сабуртало
01.10.2022 Грузия - Высшая лига 28-й тур Самгурали0 : 3Сабуртало
25.06.2022 Грузия - Высшая лига 19-й тур Сабуртало3 : 1Самгурали
29.04.2022 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самгурали3 : 0Сабуртало
27.02.2022 Грузия - Высшая лига 1-й тур Сабуртало2 : 1Самгурали
16.10.2021 Грузия - Высшая лига 29-й тур Сабуртало2 : 1Самгурали
29.06.2021 Грузия - Высшая лига 20-й тур Самгурали1 : 1Сабуртало
29.04.2021 Грузия - Высшая лига 11-й тур Сабуртало2 : 0Самгурали
11.11.2023 Грузия - Высшая лига 33-й тур 2 : 1Сабуртало
03.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур Сабуртало0 : 0
28.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур 3 : 0Сабуртало
20.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур 1 : 2Сабуртало
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Сабуртало0 : 0
11.11.2023 Грузия - Высшая лига 33-й тур Самгурали3 : 2
03.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур 0 : 0Самгурали
29.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур Самгурали0 : 2
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур 2 : 1Самгурали
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Самгурали5 : 0

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