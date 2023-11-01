Флуминенсе - Сан-Паулу 23 Ноября прямая трансляция
23 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 32-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флуминенсе - Сан-Паулу, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Главные тренеры
|Фернандо Динис
|Рожерио Муке Сени
История личных встреч
|01.07.2023
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|05.11.2022
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|3 : 1
|17.07.2022
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|2 : 2
|13.09.2021
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|30.05.2021
|Бразилия - Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|27.12.2020
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|06.09.2020
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|3 : 1
|08.11.2019
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|0 : 2
|28.07.2019
|Бразилия - Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|02.09.2018
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Финал
|1 : 2 ДВ
|01.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|13.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|09.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|5 : 0