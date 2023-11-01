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Флуминенсе - Сан-Паулу 23 Ноября прямая трансляция

23 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 32-й тур
Флуминенсе
Сан-Паулу

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флуминенсе - Сан-Паулу, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Главные тренеры
Бразилия Фернандо Динис
Бразилия Рожерио Муке Сени
История личных встреч
01.07.2023 Бразилия - Серия А 13-й тур Сан-Паулу1 : 0Флуминенсе
05.11.2022 Бразилия - Серия А 36-й тур Флуминенсе3 : 1Сан-Паулу
17.07.2022 Бразилия - Серия А 17-й тур Сан-Паулу2 : 2Флуминенсе
13.09.2021 Бразилия - Серия А 20-й тур Флуминенсе2 : 1Сан-Паулу
30.05.2021 Бразилия - Серия А 1-й тур Сан-Паулу0 : 0Флуминенсе
27.12.2020 Бразилия - Серия А 27-й тур Флуминенсе1 : 2Сан-Паулу
06.09.2020 Бразилия - Серия А 8-й тур Сан-Паулу3 : 1Флуминенсе
08.11.2019 Бразилия - Серия А 31-й тур Сан-Паулу0 : 2Флуминенсе
28.07.2019 Бразилия - Серия А 12-й тур Флуминенсе1 : 2Сан-Паулу
02.09.2018 Бразилия - Серия А 22-й тур Сан-Паулу1 : 1Флуминенсе
12.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур 1 : 1Флуминенсе
09.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур 0 : 0Флуминенсе
04.11.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Финал 1 : 2 ДВФлуминенсе
01.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур 1 : 0Флуминенсе
29.10.2023 Бразилия - Серия А 30-й тур 2 : 0Флуминенсе
13.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур 0 : 0Сан-Паулу
09.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур Сан-Паулу1 : 0
03.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур Сан-Паулу1 : 0
29.10.2023 Бразилия - Серия А 30-й тур 1 : 1Сан-Паулу
26.10.2023 Бразилия - Серия А 29-й тур 5 : 0Сан-Паулу

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