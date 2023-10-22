Крузейро - Васко да Гама 23 Ноября прямая трансляция
23 Ноября 2023 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 33-й тур
1-й тайм, 24'
0 : 1
0'
45'
90'
- 15'0:1Jose Rodriguez
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крузейро - Васко да Гама, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крузейро
Белу-Оризонти
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
|1
|вр
|Rafael
|27
|зщ
|Neris
|4
|зщ
|Лусиано Кастан
|3
|зщ
|Марлон
|12
|пз
|William
|20
|пз
|Ian Luccas
|23
|пз
|Машадо
|7
|пз
|Матеус Да Силва
|96
|пз
|Матеус Перейра
|19
|пз
|Артур
|9
|нп
|Бруно Насименто
|1
|вр
|Лео Жардим
|2
|зщ
|Jose Rodriguez
|4
|зщ
|Майкон
|6
|зщ
|Лукас Питон
|17
|зщ
|Гари Медель
|23
|зщ
|Jose Gabriel
|11
|пз
|Габриэл Пек
|18
|пз
|Паулинью
|21
|пз
|Бруно Прашедес
|31
|нп
|Росси
|99
|нп
|Пабло Вехетти
Запасные
|98
|вр
|Андерсон
|6
|зщ
|Lucas da Cruz Oliveira
|24
|зщ
|Элибельтон Паласиос
|14
|зщ
|Кайки
|30
|нп
|Пауло Витор
|11
|нп
|Весли Силва
|40
|нп
|Rafael Elias
|43
|Joao Marcelo
|15
|Fernando Henrique
|25
|Henrique Cardoso
|77
|Japa
|55
|Joao Pedro
|97
|вр
|Иван
|3
|зщ
|Леонардо
|22
|зщ
|Мануэль Капассо
|30
|зщ
|Робсон Бамбу
|8
|пз
|Жаир
|10
|пз
|Димитри Пайет
|25
|пз
|Марлон Гомес
|70
|пз
|Сержиу Антонио де Луис Жуниор
|7
|нп
|Alex Teixeira
|9
|нп
|Карлос Феррейра
|15
|нп
|Lucas Figueiredo
|13
|Gabriel Dias
Главные тренеры
|Зе Рикарду
|Пауло Аутуори
|Рамон Диас
История личных встреч
|08.07.2023
|Бразилия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|03.12.2019
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|1 : 0
|02.09.2019
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|14.10.2018
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|2 : 0
|07.06.2018
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|03.05.2018
|Кубок Либертадорес - 2018
|Группа E. 6-й тур
|0 : 4
|05.04.2018
|Кубок Либертадорес - 2018
|Группа E. 3-й тур
|0 : 0
|26.11.2017
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|04.08.2017
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|17.09.2015
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|2 : 2
|19.11.2023
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|03.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|26.10.2023
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|3 : 0
|13.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|07.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|0 : 2
|29.10.2023
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|27.10.2023
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Палмейрас
|34
|18
|8
|8
|56-30
|62
|60.8
|2
|Ботафого
|33
|18
|6
|9
|53-30
|60
|60.6
|3
|Гремио
|34
|18
|5
|11
|57-50
|59
|57.8
|4
|Ред Булл Брагантино
|33
|16
|11
|6
|46-29
|59
|59.6
|5
|Атлетико Минейро
|34
|16
|9
|9
|43-27
|57
|55.9
|6
|Фламенго
|33
|16
|9
|8
|50-37
|57
|57.6
|7
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|13
|12
|9
|47-39
|51
|50.0
|8
|Флуминенсе
|33
|13
|8
|12
|43-42
|47
|47.5
|9
|Куяба
|34
|13
|8
|13
|36-35
|47
|46.1
|10
|Сан-Паулу
|33
|12
|10
|11
|37-35
|46
|46.5
|11
|Коринтианс
|34
|10
|14
|10
|39-39
|44
|43.1
|12
|Форталеза
|33
|12
|7
|14
|36-38
|43
|43.4
|13
|Интернасьонал
|34
|11
|10
|13
|38-43
|43
|42.2
|14
|Сантос
|34
|11
|9
|14
|37-55
|42
|41.2
|15
|Васко да Гама
|33
|11
|7
|15
|35-43
|40
|40.4
|16
|Крузейро
|33
|10
|10
|13
|30-28
|40
|40.4
| 17
Зона вылета
|Баия
|34
|10
|8
|16
|39-47
|38
|37.3
| 18
Зона вылета
|Гояс
|34
|8
|11
|15
|34-49
|35
|34.3
| 19
Зона вылета
|Коритиба
|34
|8
|5
|21
|39-67
|29
|28.4
| 20
Зона вылета
|Америка Минейро
|34
|4
|9
|21
|39-71
|21
|20.6