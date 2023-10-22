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Крузейро - Васко да Гама 23 Ноября прямая трансляция

23 Ноября 2023 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 33-й тур
Крузейро
1-й тайм, 24'
0 : 1
Васко да Гама

    0'
    45'
    90'
    • 15'
      0:1
      Jose Rodriguez
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крузейро - Васко да Гама, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Крузейро
    Белу-Оризонти
    Васко да Гама
    Рио-де-Жанейро
    1Бразилиявр Rafael
    27Бразилиязщ Neris
    4БразилиязщЛусиано Кастан
    3Бразилиязщ Марлон
    12Бразилияпз William
    20БразилияпзIan Luccas
    23Бразилияпз Машадо
    7БразилияпзМатеус Да Силва
    96БразилияпзМатеус Перейра
    19Бразилияпз Артур
    9БразилиянпБруно Насименто
    1БразилияврЛео Жардим
    2УругвайзщJose Rodriguez
    4Бразилиязщ Майкон
    6БразилиязщЛукас Питон
    17ЧилизщГари Медель
    23БразилиязщJose Gabriel
    11БразилияпзГабриэл Пек
    18Бразилияпз Паулинью
    21БразилияпзБруно Прашедес
    31Бразилиянп Росси
    99АргентинанпПабло Вехетти
    Запасные
    98Бразилиявр Андерсон
    6БразилиязщLucas da Cruz Oliveira
    24КолумбиязщЭлибельтон Паласиос
    14Бразилиязщ Кайки
    30БразилиянпПауло Витор
    11БразилиянпВесли Силва
    40Бразилиянп Rafael Elias
    43БразилияJoao Marcelo
    15БразилияFernando Henrique
    25БразилияHenrique Cardoso
    77Бразилия Japa
    55БразилияJoao Pedro
    97Бразилиявр Иван
    3Бразилиязщ Леонардо
    22АргентиназщМануэль Капассо
    30БразилиязщРобсон Бамбу
    8Бразилияпз Жаир
    10ФранцияпзДимитри Пайет
    25БразилияпзМарлон Гомес
    70БразилияпзСержиу Антонио де Луис Жуниор
    7Бразилиянп Alex Teixeira
    9ПарагвайнпКарлос Феррейра
    15БразилиянпLucas Figueiredo
    13Бразилия Gabriel Dias
    Главные тренеры
    БразилияЗе Рикарду
    БразилияПауло Аутуори
    АргентинаРамон Диас
    История личных встреч
    08.07.2023 Бразилия - Серия А 14-й тур Васко да Гама0 : 1Крузейро
    03.12.2019 Бразилия - Серия А 36-й тур Васко да Гама1 : 0Крузейро
    02.09.2019 Бразилия - Серия А 17-й тур Крузейро1 : 0Васко да Гама
    14.10.2018 Бразилия - Серия А 29-й тур Васко да Гама2 : 0Крузейро
    07.06.2018 Бразилия - Серия А 10-й тур Крузейро1 : 1Васко да Гама
    03.05.2018 Кубок Либертадорес - 2018 Группа E. 6-й тур Васко да Гама0 : 4Крузейро
    05.04.2018 Кубок Либертадорес - 2018 Группа E. 3-й тур Крузейро0 : 0Васко да Гама
    26.11.2017 Бразилия - Серия А 37-й тур Крузейро0 : 1Васко да Гама
    04.08.2017 Бразилия - Серия А 18-й тур Васко да Гама0 : 3Крузейро
    17.09.2015 Бразилия - Серия А 26-й тур Крузейро2 : 2Васко да Гама
    19.11.2023 Бразилия - Серия А 30-й тур 0 : 1Крузейро
    11.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур 1 : 0Крузейро
    05.11.2023 Бразилия - Серия А 32-й тур Крузейро1 : 2
    03.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур 1 : 0Крузейро
    26.10.2023 Бразилия - Серия А 29-й тур Крузейро3 : 0
    13.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур Васко да Гама2 : 1
    07.11.2023 Бразилия - Серия А 32-й тур Васко да Гама1 : 0
    02.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур 0 : 2Васко да Гама
    29.10.2023 Бразилия - Серия А 30-й тур 1 : 1Васко да Гама
    27.10.2023 Бразилия - Серия А 29-й тур Васко да Гама1 : 2
    Турнирная таблица
    КомандаИИВНПМячиОО% очков
    1 Палмейрас34 18 8 8 56-30 62 60.8
    2 Ботафого33 18 6 9 53-30 60 60.6
    3 Гремио34 18 5 11 57-50 59 57.8
    4 Ред Булл Брагантино33 16 11 6 46-29 59 59.6
    5 Атлетико Минейро34 16 9 9 43-27 57 55.9
    6 Фламенго33 16 9 8 50-37 57 57.6
    7 Атлетико Паранаэнсе34 13 12 9 47-39 51 50.0
    8 Флуминенсе33 13 8 12 43-42 47 47.5
    9 Куяба34 13 8 13 36-35 47 46.1
    10 Сан-Паулу33 12 10 11 37-35 46 46.5
    11 Коринтианс34 10 14 10 39-39 44 43.1
    12 Форталеза33 12 7 14 36-38 43 43.4
    13 Интернасьонал34 11 10 13 38-43 43 42.2
    14 Сантос34 11 9 14 37-55 42 41.2
    15 Васко да Гама33 11 7 15 35-43 40 40.4
    16 Крузейро33 10 10 13 30-28 40 40.4
    17
    Зона вылета
    		Баия34 10 8 16 39-47 38 37.3
    18
    Зона вылета
    		Гояс34 8 11 15 34-49 35 34.3
    19
    Зона вылета
    		Коритиба34 8 5 21 39-67 29 28.4
    20
    Зона вылета
    		Америка Минейро34 4 9 21 39-71 21 20.6

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