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Форталеза - Ботафого 24 Ноября прямая трансляция

24 Ноября 2023 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 29-й тур
Форталеза
Ботафого

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Форталеза - Ботафого, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Форталеза
Форталеза
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
Аргентина Хуан Пабло Войвода
Португалия Луиш Каштру
Португалия Бруну Лаже
Португалия Бруну Лаже
Португалия Бруну Лаже
Португалия Бруну Лаже
Португалия Бруну Лаже
Бразилия Тиаго Нунес
История личных встреч
11.06.2023 Бразилия - Серия А 10-й тур Ботафого2 : 0Форталеза
04.09.2022 Бразилия - Серия А 25-й тур Форталеза1 : 3Ботафого
16.05.2022 Бразилия - Серия А 6-й тур Ботафого3 : 1Форталеза
23.11.2020 Бразилия - Серия А 22-й тур Ботафого1 : 2Форталеза
17.08.2020 Бразилия - Серия А 3-й тур Форталеза0 : 0Ботафого
01.10.2019 Бразилия - Серия А 22-й тур Форталеза1 : 0Ботафого
05.05.2019 Бразилия - Серия А 3-й тур Ботафого1 : 0Форталеза
19.11.2023 Бразилия - Серия А 30-й тур Форталеза0 : 1
13.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур 2 : 1Форталеза
09.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур 1 : 1Форталеза
05.11.2023 Бразилия - Серия А 32-й тур Форталеза0 : 2
02.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур 3 : 1Форталеза
12.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур 2 : 2Ботафого
10.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур Ботафого3 : 4
07.11.2023 Бразилия - Серия А 32-й тур 1 : 0Ботафого
02.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур Ботафого3 : 4
30.10.2023 Бразилия - Серия А 30-й тур Ботафого0 : 1

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