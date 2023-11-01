Форталеза - Ботафого 24 Ноября прямая трансляция
24 Ноября 2023 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Форталеза - Ботафого, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Форталеза
Форталеза
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
|Хуан Пабло Войвода
|Луиш Каштру
|Бруну Лаже
|Бруну Лаже
|Бруну Лаже
|Бруну Лаже
|Бруну Лаже
|Тиаго Нунес
История личных встреч
|11.06.2023
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|04.09.2022
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|1 : 3
|16.05.2022
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|3 : 1
|23.11.2020
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|17.08.2020
|Бразилия - Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|01.10.2019
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|05.05.2019
|Бразилия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|19.11.2023
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|13.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|09.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|0 : 2
|02.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|10.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|3 : 4
|07.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|3 : 4
|30.10.2023
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1