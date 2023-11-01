Детройт Ред Уингз - Нью-Джерси Дэвилз 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
23 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
|Дерек Лалонд
|Линди Рафф
История личных встреч
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|05.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|26.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|16.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|24.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|19.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|26.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|14.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|24.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3