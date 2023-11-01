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Детройт Ред Уингз - Нью-Джерси Дэвилз 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
23 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Нью-Джерси Дэвилз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
США Дерек Лалонд
Канада Линди Рафф
История личных встреч
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3Детройт Ред Уингз
05.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 5Нью-Джерси Дэвилз
26.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 6Нью-Джерси Дэвилз
16.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 5Детройт Ред Уингз
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5Детройт Ред Уингз
24.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз0 : 3Детройт Ред Уингз
19.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
26.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 4Нью-Джерси Дэвилз
14.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 1Детройт Ред Уингз
24.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 1Детройт Ред Уингз
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 3
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 4
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 3 ОТ
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Детройт Ред Уингз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Нью-Джерси Дэвилз
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Нью-Джерси Дэвилз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Нью-Джерси Дэвилз

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