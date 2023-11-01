Коламбус Блю Джекетс - Чикаго Блэкхоукс 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
23 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
|90
|вр
|Элвис Мерзликин
|30
|вр
|Спенсер Мартин
|27
|зщ
|Адам Боквист
|8
|зщ
|Зак Веренски
|55
|зщ
|Давид Иржичек
|9
|зщ
|Иван Проворов
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
|22
|зщ
|Джейк Бин
|29
|нп
|Патрик Лайне
|86
|нп
|Кирилл Марченко
|38
|нп
|Бун Дженнер
|13
|нп
|Джонни Годро
|11
|нп
|Адам Фантилли
|10
|нп
|Дмитрий Воронков
|50
|нп
|Эрик Робинсон
|4
|нп
|Коул Силлинджер
|59
|нп
|Егор Чинахов
|17
|нп
|Джастин Дэнфорт
|7
|нп
|Шон Курали
|42
|нп
|Александр Тексье
|34
|вр
|Петр Мразек
|40
|вр
|Арвид Сёдерблом
|4
|зщ
|Сет Джонс
|72
|зщ
|Алекс Власик
|5
|зщ
|Коннор Мёрфи
|55
|зщ
|Кевин Корчински
|41
|зщ
|Исаак Филлипс
|44
|зщ
|Уайатт Кайзер
|23
|нп
|Филипп Курашев
|98
|нп
|Коннор Бедард
|27
|нп
|Лукас Райхель
|11
|нп
|Тейлор Рэддиш
|90
|нп
|Тайлер Джонсон
|8
|нп
|Райан Донато
|94
|нп
|Кори Перри
|16
|нп
|Джейсон Дикинсон
|17
|нп
|Ник Фолиньо
|52
|нп
|Рис Джонсон
|58
|нп
|Маккензи Энтвистл
|14
|нп
|Борис Катчук
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|31.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|24.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|18.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|12.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|13.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|11.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|26.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|24.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|14.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|12.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5