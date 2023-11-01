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Коламбус Блю Джекетс - Чикаго Блэкхоукс 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
23 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Чикаго Блэкхоукс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
90 Латвия вр Элвис Мерзликин
30 Канада вр Спенсер Мартин
27 Швеция зщ Адам Боквист
8 США зщ Зак Веренски
55 Чехия зщ Давид Иржичек
9 Россия зщ Иван Проворов
44 Канада зщ Эрик Гудбрансон
22 Канада зщ Джейк Бин
29 Финляндия нп Патрик Лайне
86 Россия нп Кирилл Марченко
38 Канада нп Бун Дженнер
13 США нп Джонни Годро
11 Канада нп Адам Фантилли
10 Россия нп Дмитрий Воронков
50 США нп Эрик Робинсон
4 Канада нп Коул Силлинджер
59 Россия нп Егор Чинахов
17 Канада нп Джастин Дэнфорт
7 США нп Шон Курали
42 Франция нп Александр Тексье
34 Чехия вр Петр Мразек
40 Швеция вр Арвид Сёдерблом
4 США зщ Сет Джонс
72 США зщ Алекс Власик
5 США зщ Коннор Мёрфи
55 Канада зщ Кевин Корчински
41 Канада зщ Исаак Филлипс
44 США зщ Уайатт Кайзер
23 Швейцария нп Филипп Курашев
98 Канада нп Коннор Бедард
27 Германия нп Лукас Райхель
11 Канада нп Тейлор Рэддиш
90 США нп Тайлер Джонсон
8 США нп Райан Донато
94 Канада нп Кори Перри
16 Канада нп Джейсон Дикинсон
17 США нп Ник Фолиньо
52 Канада нп Рис Джонсон
58 Канада нп Маккензи Энтвистл
14 Канада нп Борис Катчук
Главные тренеры
Канада Паскаль Венсан
Канада Люк Ричардсон
История личных встреч
31.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 1Чикаго Блэкхоукс
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 2Коламбус Блю Джекетс
18.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 7Коламбус Блю Джекетс
12.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4Чикаго Блэкхоукс
13.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
11.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 4Чикаго Блэкхоукс
26.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 2Чикаго Блэкхоукс
24.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 6 БЧикаго Блэкхоукс
14.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2 ОТКоламбус Блю Джекетс
12.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 6Коламбус Блю Джекетс
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Коламбус Блю Джекетс
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Коламбус Блю Джекетс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 5
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БКоламбус Блю Джекетс
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Чикаго Блэкхоукс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Чикаго Блэкхоукс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Чикаго Блэкхоукс

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