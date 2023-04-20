Флорида Пантерз - Бостон Брюинз 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
23 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Бостон Брюинз, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
|Пол Морис
|Джим Монтгомери
История личных встреч
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|01.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 7-й матч
|3 : 4 ОТ
|29.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 6-й матч
|7 : 5
|27.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 5-й матч
|3 : 4 ОТ
|23.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 4-й матч
|2 : 6
|22.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 3-й матч
|2 : 4
|20.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 2-й матч
|3 : 6
|18.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 1-й матч
|3 : 1
|29.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|20.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2