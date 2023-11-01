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Вашингтон Кэпиталз - Баффало Сэйбрз 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
23 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Баффало Сэйбрз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
Канада Спенсер Карбери
США Дон Гранато
История личных встреч
24.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ББаффало Сэйбрз
16.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 4 ББаффало Сэйбрз
26.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз7 : 4Вашингтон Кэпиталз
04.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 5 ОТБаффало Сэйбрз
25.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТБаффало Сэйбрз
26.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4 БВашингтон Кэпиталз
12.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 БВашингтон Кэпиталз
09.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 3Баффало Сэйбрз
16.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 5Баффало Сэйбрз
10.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4Вашингтон Кэпиталз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 0
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Вашингтон Кэпиталз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Вашингтон Кэпиталз
09.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТ
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Баффало Сэйбрз
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Баффало Сэйбрз
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 5
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Баффало Сэйбрз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2

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