Вашингтон Кэпиталз - Баффало Сэйбрз 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
23 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
|Спенсер Карбери
|Дон Гранато
История личных встреч
|24.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 Б
|16.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|26.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|04.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|25.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 ОТ
|26.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|12.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|09.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|16.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|10.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2