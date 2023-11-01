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Тампа-Бэй Лайтнинг - Виннипег Джетс 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
23 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
Тампа-Бэй Лайтнинг
Виннипег Джетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Виннипег Джетс, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
Канада Джон Купер
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
13.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 3Виннипег Джетс
07.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
17.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг7 : 4Виннипег Джетс
09.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс7 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
18.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
17.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4Виннипег Джетс
06.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Виннипег Джетс
17.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 4 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
31.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
10.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 ОТВиннипег Джетс
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 4 ОТ
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 4
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Тампа-Бэй Лайтнинг
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг0 : 4
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 2
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3

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