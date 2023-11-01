Тампа-Бэй Лайтнинг - Виннипег Джетс 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
23 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Статистика встреч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Виннипег Джетс, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
|Джон Купер
|Рик Боунесс
История личных встреч
|13.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|07.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|09.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|18.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7
|17.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|06.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|31.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|10.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3