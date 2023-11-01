Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерз 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
23 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Келли Сазерлэнд (Ричмонд, Канада)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
|Лэйн Ламберт
|Джон Торторелла
История личных встреч
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1
|09.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|07.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|30.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|27.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|05.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 ОТ
|03.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1
|20.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|26.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|14.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6