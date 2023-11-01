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Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерз 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
23 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Келли Сазерлэнд (Ричмонд, Канада)
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
Канада Лэйн Ламберт
США Джон Торторелла
История личных встреч
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс2 : 1Филадельфия Флайерз
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 0Филадельфия Флайерз
07.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 2Нью-Йорк Айлендерс
30.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
27.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Филадельфия Флайерз
05.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТНью-Йорк Айлендерс
03.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс2 : 1Филадельфия Флайерз
20.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 1Нью-Йорк Айлендерс
26.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 3Филадельфия Флайерз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 БНью-Йорк Айлендерс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БНью-Йорк Айлендерс
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
14.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 4
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 2
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 3 ОТ
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Филадельфия Флайерз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Филадельфия Флайерз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Филадельфия Флайерз

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