Аризона Койотс - Сент-Луис Блюз 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
23 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Сент-Луис Блюз, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Крэйг Берюбе
История личных встреч
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|24.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1
|23.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|12.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|27.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|25.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5
|24.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|05.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 7
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8