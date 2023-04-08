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Даллас Старз - Вегас Голден Найтс 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
23 Ноября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кевин Поллок (Кинкардин, Канада)
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2 БДаллас Старз
30.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 6-й матч Даллас Старз0 : 6Вегас Голден Найтс
28.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 5-й матч Вегас Голден Найтс2 : 4Даллас Старз
26.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 4-й матч Даллас Старз3 : 2 ОТВегас Голден Найтс
24.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 3-й матч Даллас Старз0 : 4Вегас Голден Найтс
21.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 2-й матч Вегас Голден Найтс3 : 2 ОТДаллас Старз
20.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 1-й матч Вегас Голден Найтс4 : 3 ОТДаллас Старз
08.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 1 БВегас Голден Найтс
26.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 3 БДаллас Старз
17.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс0 : 4Даллас Старз
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 3
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 6
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТ
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 8Даллас Старз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Даллас Старз
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Вегас Голден Найтс
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТВегас Голден Найтс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6Вегас Голден Найтс
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Вегас Голден Найтс
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 0

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