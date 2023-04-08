Даллас Старз - Вегас Голден Найтс 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
23 Ноября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кевин Поллок (Кинкардин, Канада)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|30.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 6-й матч
|0 : 6
|28.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 5-й матч
|2 : 4
|26.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 4-й матч
|3 : 2 ОТ
|24.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 3-й матч
|0 : 4
|21.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 2-й матч
|3 : 2 ОТ
|20.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 1-й матч
|4 : 3 ОТ
|08.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|26.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|17.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0