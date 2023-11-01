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Колорадо Эвеланш - Ванкувер Кэнакс 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
23 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Ванкувер Кэнакс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
Канада Рик Токкет
История личных встреч
21.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 4Колорадо Эвеланш
06.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 2Колорадо Эвеланш
24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4Ванкувер Кэнакс
24.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 3Ванкувер Кэнакс
18.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 4Колорадо Эвеланш
12.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш7 : 1Ванкувер Кэнакс
07.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 3Колорадо Эвеланш
17.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 5 ОТКолорадо Эвеланш
28.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 2 БВанкувер Кэнакс
03.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 5Ванкувер Кэнакс
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Колорадо Эвеланш
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Колорадо Эвеланш
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш8 : 2
14.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Колорадо Эвеланш
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 8
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 1
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Ванкувер Кэнакс
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 3 ОТ
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Ванкувер Кэнакс

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