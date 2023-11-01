Колорадо Эвеланш - Ванкувер Кэнакс 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
23 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Рик Токкет
История личных встреч
|21.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|24.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|24.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|18.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|12.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|07.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|17.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|28.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|03.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|14.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5