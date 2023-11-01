Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
23 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|17.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|21.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|24.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 5
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|28.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|21.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|14.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0