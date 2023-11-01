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Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
23 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Сан-Хосе Шаркс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
Канада Дэйв Хэкстол
США Дэвид Куинн
История личных встреч
17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2 ОТСиэтл Кракен
21.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 0Сиэтл Кракен
24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен8 : 5Сан-Хосе Шаркс
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 0Сан-Хосе Шаркс
28.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 1Сиэтл Кракен
21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 2Сан-Хосе Шаркс
15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 3Сиэтл Кракен
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 4 ОТ
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Сиэтл Кракен
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 3 Б
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТСиэтл Кракен
14.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 5
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сан-Хосе Шаркс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 1
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 5
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Сан-Хосе Шаркс
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Сан-Хосе Шаркс

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