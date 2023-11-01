Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Рейнджерс 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
23 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
|35
|вр
|Тристан Джерри
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|58
|зщ
|Крис Летанг
|27
|зщ
|Райан Грейвз
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|5
|зщ
|Райан Ши
|77
|нп
|Джефф Картер
|87
|нп
|Сидни Кросби
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|11
|нп
|Александер Нюландер
|71
|нп
|Евгений Малкин
|19
|нп
|Райлли Смит
|63
|нп
|Радим Зогорна
|20
|нп
|Ларс Эллер
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
|55
|нп
|Ноэль Аччари
|83
|нп
|Мэтт Ньето
|32
|вр
|Джонатан Куик
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|6
|зщ
|Зак Джонс
|17
|нп
|Блейк Уилер
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|20
|нп
|Крис Крайдер
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|16
|нп
|Винсент Трочек
|10
|нп
|Артемий Панарин
|24
|нп
|Каапо Какко
|12
|нп
|Ник Бонино
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|71
|нп
|Тайлер Питлик
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|26
|нп
|Джимми Веси
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|17.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|21.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|16.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 7-й матч
|4 : 3 ОТ
|14.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 6-й матч
|3 : 5
|12.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 5-й матч
|5 : 3
|10.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 4-й матч
|7 : 2
|08.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 3-й матч
|7 : 4
|06.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 2-й матч
|5 : 2
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3