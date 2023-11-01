01:27 ()
Свернуть список

Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Рейнджерс 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
23 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
35 Канада вр Тристан Джерри
39 США вр Алекс Неделькович
58 Канада зщ Крис Летанг
27 Канада зщ Райан Грейвз
65 Швеция зщ Эрик Карлссон
28 Швеция зщ Маркус Петтерссон
5 США зщ Райан Ши
77 Канада нп Джефф Картер
87 Канада нп Сидни Кросби
59 США нп Джейк Гюнцель
11 Швеция нп Александер Нюландер
71 Россия нп Евгений Малкин
19 Канада нп Райлли Смит
63 Чехия нп Радим Зогорна
20 Дания нп Ларс Эллер
10 США нп Дрю О'Коннор
55 США нп Ноэль Аччари
83 США нп Мэтт Ньето
32 США вр Джонатан Куик
31 Россия вр Игорь Шестёркин
8 США зщ Джейкоб Труба
79 США зщ К'Андре Миллер
56 Швеция зщ Эрик Густафссон
55 США зщ Райан Линдгрен
4 Канада зщ Брэйден Шнайдер
6 США зщ Зак Джонс
17 США нп Блейк Уилер
93 Швеция нп Мика Зибанеджад
20 США нп Крис Крайдер
13 Канада нп Алекси Лафреньер
16 США нп Винсент Трочек
10 Россия нп Артемий Панарин
24 Финляндия нп Каапо Какко
12 США нп Ник Бонино
50 Канада нп Уилл Кайлли
71 США нп Тайлер Питлик
21 Канада нп Баркли Гудроу
26 США нп Джимми Веси
Главные тренеры
США Майк Салливан
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 0Питтсбург Пингвинз
17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Питтсбург Пингвинз
12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
21.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
16.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 7-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 ОТПиттсбург Пингвинз
14.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Питтсбург Пингвинз3 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
12.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Питтсбург Пингвинз
10.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Питтсбург Пингвинз7 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
08.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Питтсбург Пингвинз7 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
06.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Питтсбург Пингвинз
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 0
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Питтсбург Пингвинз
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 5
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Питтсбург Пингвинз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 0
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 Б
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close