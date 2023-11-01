Нэшвилл Предаторз - Калгари Флэймз 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
23 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Калгари Флэймз, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Райан Хаска
История личных встреч
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|17.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|04.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|27.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|20.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|03.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|28.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|07.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|01.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 7
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1