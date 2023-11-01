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Нэшвилл Предаторз - Калгари Флэймз 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
23 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Калгари Флэймз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Калгари Флэймз, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
Канада Райан Хаска
История личных встреч
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2Нэшвилл Предаторз
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3 БНэшвилл Предаторз
17.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Калгари Флэймз
04.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 4Нэшвилл Предаторз
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 5 ОТКалгари Флэймз
20.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 БКалгари Флэймз
03.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3 ОТНэшвилл Предаторз
28.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 3 ОТКалгари Флэймз
07.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3Нэшвилл Предаторз
01.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 6 ОТКалгари Флэймз
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 3
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 2
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 7
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Нэшвилл Предаторз
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТКалгари Флэймз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 5 Б
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 2
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Калгари Флэймз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Калгари Флэймз

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