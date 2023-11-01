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Анахайм Дакс - Монреаль Канадиенс 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
23 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Стив Козари (Пентиктон, Канада)
Анахайм Дакс
Монреаль Канадиенс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
США Грег Кронин
Канада Мартен Сан-Луи
История личных встреч
04.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2Монреаль Канадиенс
16.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 5Анахайм Дакс
28.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 5Анахайм Дакс
31.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2Монреаль Канадиенс
07.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 2 ОТАнахайм Дакс
09.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс8 : 2Монреаль Канадиенс
06.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 1Анахайм Дакс
03.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 2Анахайм Дакс
21.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс6 : 2Монреаль Канадиенс
21.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 1Анахайм Дакс
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 3
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 2Анахайм Дакс
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Анахайм Дакс
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 1
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Монреаль Канадиенс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 6
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 2
13.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 5
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 2 ОТ

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