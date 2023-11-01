Анахайм Дакс - Монреаль Канадиенс 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
23 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Стив Козари (Пентиктон, Канада)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|04.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|16.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|28.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|31.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|07.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|09.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|06.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|03.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|21.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ