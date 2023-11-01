Каролина Харрикейнз - Эдмонтон Ойлерз 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
23 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
|32
|вр
|Антти Раанта
|52
|вр
|Пётр Кочетков
|8
|зщ
|Брент Бёрнс
|74
|зщ
|Джейккоб Славин
|22
|зщ
|Бретт Песке
|76
|зщ
|Брэди Шей
|5
|зщ
|Джейлен Чатфилд
|7
|зщ
|Дмитрий Орлов
|24
|нп
|Сет Джарвис
|20
|нп
|Себастьян Ахо
|86
|нп
|Теуво Терявяйнен
|88
|нп
|Мартин Нечас
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
|37
|нп
|Андрей Свечников
|71
|нп
|Йеспер Фаст
|11
|нп
|Джордан Стаал
|48
|нп
|Джордан Мартинук
|23
|нп
|Стефан Ноэсен
|18
|нп
|Джек Друри
|58
|нп
|Майкл Бантинг
|74
|вр
|Стюарт Скиннер
|30
|вр
|Кэлвин Пикар
|27
|зщ
|Бретт Кулак
|25
|зщ
|Дарнелл Нурс
|2
|зщ
|Эван Бушар
|14
|зщ
|Маттиас Экхольм
|5
|зщ
|Коди Сеси
|86
|зщ
|Филип Броберг
|73
|зщ
|Венсан Деарне
|13
|нп
|Маттиас Янмарк
|29
|нп
|Леон Драйзайтль
|97
|нп
|Коннор Макдэвид
|37
|нп
|Уоррен Фёгеле
|18
|нп
|Зак Хайман
|93
|нп
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|91
|нп
|Эвандер Кейн
|10
|нп
|Дерек Райан
|71
|нп
|Райан Маклауд
|28
|нп
|Коннор Браун
|57
|нп
|Джеймс Хэмблин
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Крис Ноблох
История личных встреч
|11.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|21.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|27.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|12.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|17.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|11.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|16.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|21.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|21.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|18.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|14.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4