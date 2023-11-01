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Каролина Харрикейнз - Эдмонтон Ойлерз 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
23 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада)
Каролина Харрикейнз
Эдмонтон Ойлерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 23 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
32 Финляндия вр Антти Раанта
52 Россия вр Пётр Кочетков
8 Канада зщ Брент Бёрнс
74 США зщ Джейккоб Славин
22 США зщ Бретт Песке
76 США зщ Брэди Шей
5 США зщ Джейлен Чатфилд
7 Россия зщ Дмитрий Орлов
24 Канада нп Сет Джарвис
20 Финляндия нп Себастьян Ахо
86 Финляндия нп Теуво Терявяйнен
88 Чехия нп Мартин Нечас
82 Финляндия нп Еспери Котканиеми
37 Россия нп Андрей Свечников
71 Швеция нп Йеспер Фаст
11 Канада нп Джордан Стаал
48 Канада нп Джордан Мартинук
23 США нп Стефан Ноэсен
18 США нп Джек Друри
58 Канада нп Майкл Бантинг
74 Канада вр Стюарт Скиннер
30 Канада вр Кэлвин Пикар
27 Канада зщ Бретт Кулак
25 Канада зщ Дарнелл Нурс
2 Канада зщ Эван Бушар
14 Швеция зщ Маттиас Экхольм
5 Канада зщ Коди Сеси
86 Швеция зщ Филип Броберг
73 Канада зщ Венсан Деарне
13 Швеция нп Маттиас Янмарк
29 Германия нп Леон Драйзайтль
97 Канада нп Коннор Макдэвид
37 США нп Уоррен Фёгеле
18 Канада нп Зак Хайман
93 Канада нп Райан Ньюджент-Хопкинс
91 Канада нп Эвандер Кейн
10 США нп Дерек Райан
71 Канада нп Райан Маклауд
28 Канада нп Коннор Браун
57 Канада нп Джеймс Хэмблин
Главные тренеры
Канада Род Бриндамор
Канада Крис Ноблох
История личных встреч
11.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз7 : 2Эдмонтон Ойлерз
21.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 4Каролина Харрикейнз
27.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 1Эдмонтон Ойлерз
12.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 3Каролина Харрикейнз
17.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
11.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 6Каролина Харрикейнз
16.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 1Эдмонтон Ойлерз
21.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 7Каролина Харрикейнз
21.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 7Эдмонтон Ойлерз
18.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 5Каролина Харрикейнз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 2
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 3
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Каролина Харрикейнз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Каролина Харрикейнз
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2 ОТ
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Эдмонтон Ойлерз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Эдмонтон Ойлерз
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТ
14.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Эдмонтон Ойлерз

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