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Алавес - Гранада 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
24 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Алавес
Гранада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Гранада, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Гранада
Гранада
1 Испания вр Антонио Сивера
2 Испания зщ Андони Горосабель
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
16 Испания зщ Рафа Марин
27 Испания зщ Хавьер Лопес
7 Испания зщ Алекс Сола
6 Испания пз Андер Гевара
8 Испания пз Антонио Бланко
18 Испания пз Хон Альдалур
11 Испания нп Луис Риоха
32 Испания нп Саму Омородион
13 Португалия вр Андре Феррейра
3 Португалия зщ Вилсон Манафа
28 Испания зщ Рауль Торренте
14 Испания зщ Игнаси Микель
15 Испания зщ Карлос Нева
33 Испания зщ Альваро Фернандес
23 Испания пз Херард Гумбау
24 Испания пз Гонсало Вильяр дель Фрайле
21 Испания пз Оскар Мелендо
11 Албания нп Мюрто Узуни
7 Аргентина нп Лукас Бое
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Пако Лопес
История личных встреч
05.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Алавес1 : 1Гранада
02.12.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 18-й тур Гранада3 : 1Алавес
19.03.2022 Испания - Примера 29-й тур Алавес2 : 3Гранада
03.12.2021 Испания - Примера 16-й тур Гранада2 : 1Алавес
16.05.2021 Испания - Примера 37-й тур Алавес4 : 2Гранада
20.09.2020 Испания - Примера 2-й тур Гранада2 : 1Алавес
01.07.2020 Испания - Примера 33-й тур Алавес0 : 2Гранада
07.12.2019 Испания - Примера 16-й тур Гранада3 : 0Алавес
01.03.2017 Испания - Примера 25-й тур Гранада2 : 1Алавес
26.09.2016 Испания - Примера 6-й тур Алавес3 : 1Гранада
12.11.2023 Испания - Примера 13-й тур 2 : 1Алавес
05.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Алавес1 : 0
02.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 10Алавес
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 2 : 1Алавес
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 1 : 1Алавес
11.11.2023 Испания - Примера 13-й тур Гранада1 : 1
05.11.2023 Испания - Примера 12-й тур 1 : 0Гранада
02.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 3 : 3 ТГранада
30.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Гранада2 : 3
20.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 2 : 0Гранада

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