Алавес - Гранада 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
24 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 14-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Гранада, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Гранада
Гранада
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|16
|зщ
|Рафа Марин
|27
|зщ
|Хавьер Лопес
|7
|зщ
|Алекс Сола
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|11
|нп
|Луис Риоха
|32
|нп
|Саму Омородион
|13
|вр
|Андре Феррейра
|3
|зщ
|Вилсон Манафа
|28
|зщ
|Рауль Торренте
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|15
|зщ
|Карлос Нева
|33
|зщ
|Альваро Фернандес
|23
|пз
|Херард Гумбау
|24
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|21
|пз
|Оскар Мелендо
|11
|нп
|Мюрто Узуни
|7
|нп
|Лукас Бое
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Пако Лопес
История личных встреч
|05.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 1
|02.12.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|3 : 1
|19.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 3
|03.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 2
|20.09.2020
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 1
|01.07.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|07.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|3 : 0
|01.03.2017
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|26.09.2016
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 10
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|3 : 3 Т
|30.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 3
|20.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0