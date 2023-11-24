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ПСЖ - Монако 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
24 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
ПСЖ
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монако, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Монако
Монако
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
15 Португалия пз Данилу Перейра
17 Португалия пз Витинья
4 Уругвай пз Мануэль Угарте
19 Южная Корея пз Ли Кан Ин
10 Франция нп Усман Дембеле
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
7 Франция нп Килиан Мбаппе
16 Швейцария вр Филипп Кён
99 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
3 Чили зщ Гильермо Марипан
6 Швейцария зщ Денис Закария
88 Франция пз Сунгуту Магасса
4 Мали пз Мохамед Камара
17 Россия пз Александр Головин
27 Сенегал нп Крепен Дьятта
14 Сенегал нп Исмаил Якобс
18 Япония нп Такуми Минамино
10 Франция нп Виссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
11.02.2023 Франция - Лига 1 23-й тур Монако3 : 1ПСЖ
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур ПСЖ1 : 1Монако
20.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Монако3 : 0ПСЖ
12.12.2021 Франция - Лига 1 18-й тур ПСЖ2 : 0Монако
19.05.2021 Кубок Франции Финал Монако0 : 2ПСЖ
21.02.2021 Франция - Лига 1 26-й тур ПСЖ0 : 2Монако
20.11.2020 Франция - Лига 1 11-й тур Монако3 : 2ПСЖ
15.01.2020 Франция - Лига 1 15-й тур Монако1 : 4ПСЖ
12.01.2020 Франция - Лига 1 20-й тур ПСЖ3 : 3Монако
21.04.2019 Франция - Лига 1 33-й тур ПСЖ3 : 1Монако
11.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 0 : 3ПСЖ
07.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур 2 : 1ПСЖ
03.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур ПСЖ3 : 0
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 2 : 3ПСЖ
25.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур ПСЖ3 : 0
11.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 0 : 0Монако
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Монако2 : 0
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 2 : 0Монако
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Монако2 : 1
07.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 1 : 3Монако

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