ПСЖ - Монако 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
24 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монако, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Монако
Монако
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|15
|пз
|Данилу Перейра
|17
|пз
|Витинья
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|16
|вр
|Филипп Кён
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|6
|зщ
|Денис Закария
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|4
|пз
|Мохамед Камара
|17
|пз
|Александр Головин
|27
|нп
|Крепен Дьятта
|14
|нп
|Исмаил Якобс
|18
|нп
|Такуми Минамино
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|11.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 0
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|19.05.2021
|Кубок Франции
|Финал
|0 : 2
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|20.11.2020
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|15.01.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 4
|12.01.2020
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|3 : 3
|21.04.2019
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 3
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 1
|03.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 3
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|3 : 0
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3