Кёльн - Бавария 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
24 Ноября 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Бавария, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Марвин Швебе
|18
|зщ
|Расмус Карстенсен
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|3
|зщ
|Доминик Хайнц
|7
|пз
|Деян Любичич
|6
|пз
|Эрик Мартель
|9
|нп
|Джан-Лука Вальдшмидт
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|37
|нп
|Линтон Майна
|27
|нп
|Дейви Зельке
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|40
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|10
|нп
|Лерой Зане
|25
|нп
|Томас Мюллер
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Томас Тухель
История личных встреч
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|24.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 4
|22.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 2
|17.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|27.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|5 : 1
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 2
|16.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 4
|21.09.2019
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|05.05.2018
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 2
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|6 : 0
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 2
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 4
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|8 : 0