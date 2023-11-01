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Кёльн - Бавария 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
24 Ноября 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
Кёльн
Бавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Бавария, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Бавария
Мюнхен
1 Германия вр Марвин Швебе
18 Дания зщ Расмус Карстенсен
4 Германия зщ Тимо Хюберс
24 Германия зщ Юлиан Хабот
3 Германия зщ Доминик Хайнц
7 Австрия пз Деян Любичич
6 Германия пз Эрик Мартель
9 Германия нп Джан-Лука Вальдшмидт
11 Австрия нп Флориан Кайнц
37 Германия нп Линтон Майна
27 Германия нп Дейви Зельке
1 Германия вр Мануэль Нойер
40 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
6 Германия пз Йозуа Киммих
8 Германия пз Леон Горецка
10 Германия нп Лерой Зане
25 Германия нп Томас Мюллер
11 Франция нп Кингсли Коман
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Германия Томас Тухель
История личных встреч
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Кёльн1 : 2Бавария
24.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Бавария1 : 1Кёльн
15.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Кёльн0 : 4Бавария
22.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур Бавария3 : 2Кёльн
17.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Кёльн3 : 2Бавария
27.02.2021 Германия - Бундеслига 23-й тур Бавария5 : 1Кёльн
31.10.2020 Германия - Бундеслига 6-й тур Кёльн1 : 2Бавария
16.02.2020 Германия - Бундеслига 22-й тур Кёльн1 : 4Бавария
21.09.2019 Германия - Бундеслига 5-й тур Бавария4 : 0Кёльн
05.05.2018 Германия - Бундеслига 33-й тур Кёльн1 : 3Бавария
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур 1 : 1Кёльн
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Кёльн1 : 1
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 2Кёльн
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур 6 : 0Кёльн
22.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Кёльн3 : 1
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Бавария4 : 2
08.11.2023 Лига чемпионов Группа A. 4-й тур Бавария2 : 1
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур 0 : 4Бавария
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 1Бавария
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур Бавария8 : 0

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