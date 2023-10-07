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Аль-Наср - Аль-Охдуд 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
24 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про лига, 14-й тур
Аль-Наср
Аль-Охдуд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Охдуд, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Охдуд
Наджран
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
Португалия Жорже Мендонса
История личных встреч
11.11.2023 Саудовская Аравия - Про лига 13-й тур 1 : 3Аль-Наср
07.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 4-й тур 2 : 3Аль-Наср
04.11.2023 Саудовская Аравия - Про лига 12-й тур Аль-Наср2 : 0
28.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 11-й тур 1 : 3Аль-Наср
24.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 3-й тур Аль-Наср4 : 3
11.11.2023 Саудовская Аравия - Про лига 13-й тур Аль-Охдуд2 : 1
04.11.2023 Саудовская Аравия - Про лига 12-й тур 3 : 2Аль-Охдуд
26.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 11-й тур 2 : 0Аль-Охдуд
20.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 10-й тур Аль-Охдуд1 : 2
07.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 9-й тур Аль-Охдуд0 : 3

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