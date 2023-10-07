Аль-Наср - Аль-Охдуд 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
24 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про лига, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Охдуд, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Охдуд
Наджран
Главные тренеры
|Луиш Каштру
|Жорже Мендонса
История личных встреч
|11.11.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|13-й тур
|1 : 3
|07.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 4-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|12-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|11-й тур
|1 : 3
|24.10.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 3-й тур
|4 : 3
|11.11.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|13-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|12-й тур
|3 : 2
|26.10.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|11-й тур
|2 : 0
|20.10.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|10-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|9-й тур
|0 : 3