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Ротерхэм Юнайтед - Лидс Юнайтед 24 Ноября прямая трансляция

24 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
Ротерхэм Юнайтед
Лидс Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротерхэм Юнайтед - Лидс Юнайтед, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
26.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 2Лидс Юнайтед
18.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Ротерхэм Юнайтед
02.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Лидс Юнайтед3 : 0Ротерхэм Юнайтед
26.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 2Лидс Юнайтед
02.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 1Лидс Юнайтед
09.01.2016 Кубок Англии 1/32 финала Лидс Юнайтед2 : 0Ротерхэм Юнайтед
21.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Лидс Юнайтед0 : 1Ротерхэм Юнайтед
02.05.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Ротерхэм Юнайтед
17.10.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 1Лидс Юнайтед
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 5 : 0Ротерхэм Юнайтед
07.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 2
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 1
29.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 2 : 0Ротерхэм Юнайтед
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 0
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
03.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 0 : 1Лидс Юнайтед
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Лидс Юнайтед4 : 1
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 2 : 3Лидс Юнайтед

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