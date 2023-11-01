Ротерхэм Юнайтед - Лидс Юнайтед 24 Ноября прямая трансляция
24 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротерхэм Юнайтед - Лидс Юнайтед, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|26.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|1 : 2
|18.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 0
|02.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|3 : 0
|26.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 2
|02.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|2 : 1
|09.01.2016
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|21.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 1
|02.05.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 0
|17.10.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|5 : 0
|07.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 0
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1
|03.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|4 : 1
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 3