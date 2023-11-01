Ганновер-96 - Герта 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
24 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Герта, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Герта
Берлин
История личных встреч
|21.04.2019
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|01.12.2018
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|05.05.2018
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|13.12.2017
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 1
|08.04.2016
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 2
|06.11.2015
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 3
|10.04.2015
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|07.11.2014
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 2
|15.03.2014
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 3
|04.10.2013
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|10.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 2
|20.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|06.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1