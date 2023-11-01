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Ганновер-96 - Герта 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
24 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур
Ганновер-96
Герта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Герта, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Герта
Берлин
История личных встреч
21.04.2019 Германия - Бундеслига 30-й тур Герта0 : 0Ганновер-96
01.12.2018 Германия - Бундеслига 13-й тур Ганновер-960 : 2Герта
05.05.2018 Германия - Бундеслига 33-й тур Ганновер-963 : 1Герта
13.12.2017 Германия - Бундеслига 16-й тур Герта3 : 1Ганновер-96
08.04.2016 Германия - Бундеслига 29-й тур Герта2 : 2Ганновер-96
06.11.2015 Германия - Бундеслига 12-й тур Ганновер-961 : 3Герта
10.04.2015 Германия - Бундеслига 28-й тур Ганновер-961 : 1Герта
07.11.2014 Германия - Бундеслига 11-й тур Герта0 : 2Ганновер-96
15.03.2014 Германия - Бундеслига 25-й тур Герта0 : 3Ганновер-96
04.10.2013 Германия - Бундеслига 8-й тур Ганновер-961 : 1Герта
10.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 0 : 0Ганновер-96
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Ганновер-962 : 0
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 3 : 2Ганновер-96
20.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Ганновер-962 : 1
06.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 3 : 1Ганновер-96
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Герта2 : 2
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 0Герта
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала Герта3 : 0
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Герта3 : 1
22.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур 3 : 1Герта

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