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Гамбург - Айнтрахт Б 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
24 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур
Гамбург
Айнтрахт Б

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Айнтрахт Б, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
29.01.2023 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Гамбург4 : 2Айнтрахт Б
17.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Айнтрахт Б0 : 2Гамбург
08.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Айнтрахт Б1 : 2Гамбург
23.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Гамбург4 : 0Айнтрахт Б
23.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Айнтрахт Б2 : 4Гамбург
15.02.2014 Германия - Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Б4 : 2Гамбург
31.08.2013 Германия - Бундеслига 4-й тур Гамбург4 : 0Айнтрахт Б
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 4 : 2Гамбург
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Гамбург2 : 0
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала 1 : 1 3 : 4Гамбург
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 3 : 3Гамбург
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Гамбург2 : 0
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Айнтрахт Б3 : 2
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 2 : 0Айнтрахт Б
27.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Айнтрахт Б1 : 4
20.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур 3 : 0Айнтрахт Б
08.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Б1 : 3

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