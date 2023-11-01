Гамбург - Айнтрахт Б 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
24 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Айнтрахт Б, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Главные тренеры
|Тим Вальтер
История личных встреч
|29.01.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|4 : 2
|17.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|08.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|23.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|23.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 4
|15.02.2014
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|4 : 2
|31.08.2013
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|4 : 0
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|27.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 4
|20.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 3