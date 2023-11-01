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Шукура - Самтредиа 24 Ноября прямая трансляция

24 Ноября 2023 года в 13:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 34-й тур
Шукура
Самтредиа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шукура - Самтредиа, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шукура
Кобулети
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
17.09.2023Грузия - Высшая лига25-й турСамтредиа4 : 2Шукура
24.05.2023Грузия - Высшая лига16-й турШукура2 : 2Самтредиа
08.04.2023Грузия - Высшая лига7-й турСамтредиа0 : 2Шукура
20.10.2021Грузия - Высшая лига30-й турСамтредиа1 : 1Шукура
02.07.2021Грузия - Высшая лига21-й турШукура2 : 0Самтредиа
08.05.2021Грузия - Высшая лига12-й турСамтредиа2 : 2Шукура
09.03.2021Грузия - Высшая лига3-й турШукура1 : 0Самтредиа
29.09.2017Грузия - Высшая лига28-й турШукура2 : 2Самтредиа
22.07.2017Грузия - Высшая лига19-й турСамтредиа4 : 1Шукура
04.05.2017Грузия - Высшая лига10-й турШукура0 : 2Самтредиа
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й тур4 : 2Шукура
04.11.2023Грузия - Высшая лига32-й турШукура1 : 2
28.10.2023Грузия - Высшая лига31-й тур0 : 1Шукура
20.10.2023Грузия - Высшая лига30-й турШукура1 : 2
08.10.2023Грузия - Высшая лига29-й тур5 : 0Шукура
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й турСамтредиа1 : 2
03.11.2023Грузия - Высшая лига32-й тур0 : 0Самтредиа
28.10.2023Грузия - Высшая лига31-й турСамтредиа1 : 3
21.10.2023Грузия - Высшая лига30-й тур2 : 0Самтредиа
07.10.2023Грузия - Высшая лига29-й турСамтредиа3 : 2

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