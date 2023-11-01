Шукура - Самтредиа 24 Ноября прямая трансляция
24 Ноября 2023 года в 13:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 34-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шукура - Самтредиа, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шукура
Кобулети
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
|17.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|4 : 2
|24.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 2
|08.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 2
|20.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|02.07.2021
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 0
|08.05.2021
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 2
|09.03.2021
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|29.09.2017
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 2
|22.07.2017
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|4 : 1
|04.05.2017
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 2
|10.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|4 : 2
|04.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|1 : 2
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|0 : 1
|20.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|5 : 0
|10.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 2
|03.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2