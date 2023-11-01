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Динамо Бт - Телави 24 Ноября прямая трансляция

24 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 34-й тур
Динамо Бт
Телави

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Телави, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Телави
Телави
История личных встреч
16.09.2023Грузия - Высшая лига25-й турТелави2 : 1Динамо Бт
24.05.2023Грузия - Высшая лига16-й турДинамо Бт2 : 0Телави
08.04.2023Грузия - Высшая лига7-й турТелави1 : 4Динамо Бт
05.11.2022Грузия - Высшая лига33-й турТелави0 : 2Динамо Бт
01.09.2022Грузия - Высшая лига24-й турДинамо Бт4 : 0Телави
21.05.2022Грузия - Высшая лига15-й турТелави0 : 2Динамо Бт
02.04.2022Грузия - Высшая лига6-й турДинамо Бт1 : 0Телави
20.11.2021Грузия - Высшая лига34-й турДинамо Бт2 : 0Телави
20.09.2021Грузия - Высшая лига25-й турТелави0 : 1Динамо Бт
10.06.2021Грузия - Высшая лига16-й турДинамо Бт3 : 0Телави
11.11.2023Грузия - Высшая лига33-й тур3 : 2Динамо Бт
03.11.2023Грузия - Высшая лига32-й турДинамо Бт3 : 0
28.10.2023Грузия - Высшая лига31-й тур1 : 3Динамо Бт
20.10.2023Грузия - Высшая лига30-й турДинамо Бт1 : 1
08.10.2023Грузия - Высшая лига29-й тур0 : 0Динамо Бт
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й турТелави1 : 2
04.11.2023Грузия - Высшая лига32-й тур4 : 0Телави
28.10.2023Грузия - Высшая лига31-й турТелави0 : 1
21.10.2023Грузия - Высшая лига30-й турТелави2 : 1
08.10.2023Грузия - Высшая лига29-й тур4 : 1Телави

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