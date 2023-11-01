19:55 ()
Свернуть список

Торпедо Кт - Динамо Тб 24 Ноября прямая трансляция

24 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 34-й тур
Торпедо Кт
Динамо Тб

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Динамо Тб, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
16.09.2023Грузия - Высшая лига25-й турДинамо Тб1 : 1Торпедо Кт
24.05.2023Грузия - Высшая лига16-й турТорпедо Кт2 : 3Динамо Тб
08.04.2023Грузия - Высшая лига7-й турДинамо Тб2 : 1Торпедо Кт
02.10.2022Грузия - Высшая лига28-й турТорпедо Кт0 : 0Динамо Тб
25.06.2022Грузия - Высшая лига19-й турДинамо Тб5 : 1Торпедо Кт
29.04.2022Грузия - Высшая лига10-й турТорпедо Кт0 : 3 ТДинамо Тб
25.02.2022Грузия - Высшая лига1-й турДинамо Тб4 : 0Торпедо Кт
16.10.2021Грузия - Высшая лига29-й турДинамо Тб1 : 0Торпедо Кт
27.06.2021Грузия - Высшая лига20-й турТорпедо Кт0 : 1Динамо Тб
29.04.2021Грузия - Высшая лига11-й турДинамо Тб1 : 0Торпедо Кт
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й тур1 : 2Торпедо Кт
03.11.2023Грузия - Высшая лига32-й турТорпедо Кт0 : 0
29.10.2023Грузия - Высшая лига31-й тур1 : 2Торпедо Кт
21.10.2023Грузия - Высшая лига30-й турТорпедо Кт2 : 0
07.10.2023Грузия - Высшая лига29-й тур0 : 1Торпедо Кт
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й турДинамо Тб4 : 2
04.11.2023Грузия - Высшая лига32-й турДинамо Тб4 : 0
29.10.2023Грузия - Высшая лига31-й тур0 : 2Динамо Тб
21.10.2023Грузия - Высшая лига30-й турДинамо Тб0 : 1
07.10.2023Грузия - Высшая лига29-й тур3 : 2Динамо Тб

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close