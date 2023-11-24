19:55 ()
Свернуть список

Дила - Гагра 24 Ноября прямая трансляция

24 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 34-й тур
Дила
Гагра

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Гагра, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Гагра
Гагра
История личных встреч
16.09.2023Грузия - Высшая лига25-й турГагра0 : 0Дила
24.05.2023Грузия - Высшая лига16-й турДила1 : 0Гагра
09.04.2023Грузия - Высшая лига7-й турГагра0 : 0Дила
01.10.2022Грузия - Высшая лига28-й турГагра0 : 0Дила
24.06.2022Грузия - Высшая лига19-й турДила1 : 1Гагра
29.04.2022Грузия - Высшая лига10-й турГагра1 : 0Дила
26.02.2022Грузия - Высшая лига1-й турДила2 : 1Гагра
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й тур1 : 2Дила
04.11.2023Грузия - Высшая лига32-й тур1 : 2Дила
28.10.2023Грузия - Высшая лига31-й турДила3 : 0
20.10.2023Грузия - Высшая лига30-й тур1 : 1Дила
07.10.2023Грузия - Высшая лига29-й турДила0 : 1
11.11.2023Грузия - Высшая лига33-й турГагра2 : 1
03.11.2023Грузия - Высшая лига32-й тур3 : 0Гагра
29.10.2023Грузия - Высшая лига31-й турГагра1 : 2
21.10.2023Грузия - Высшая лига30-й тур0 : 1Гагра
08.10.2023Грузия - Высшая лига29-й турГагра4 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close