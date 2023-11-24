Дила - Гагра 24 Ноября прямая трансляция
24 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 34-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Гагра, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дила
Гори
Гагра
Гагра
История личных встреч
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
|24.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|09.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
|01.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 0
|24.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 1
|29.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|26.02.2022
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|1 : 2
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|3 : 0
|20.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|2 : 1
|03.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|3 : 0
|29.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|08.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|4 : 1