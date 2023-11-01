Фламенго - Ред Булл Брагантино 24 Ноября прямая трансляция
24 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фламенго - Ред Булл Брагантино, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Ред Булл Брагантино
Браганса
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Витор Перейра
|Педру Кайшинья
История личных встреч
|23.06.2023
|Бразилия - Серия А
|11-й тур
|4 : 0
|02.10.2022
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|4 : 1
|09.06.2022
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|07.10.2021
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|20.06.2021
|Бразилия - Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|08.02.2021
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|16.10.2020
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|0 : 2
|02.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|26.10.2023
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|3 : 2
|12.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|09.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|0 : 2
|26.10.2023
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|1 : 2