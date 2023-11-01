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Фламенго - Ред Булл Брагантино 24 Ноября прямая трансляция

24 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 30-й тур
Фламенго
Ред Булл Брагантино

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фламенго - Ред Булл Брагантино, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Ред Булл Брагантино
Браганса
Главные тренеры
Аргентина Хорхе Сампаоли
Португалия Витор Перейра
Португалия Педру Кайшинья
История личных встреч
23.06.2023 Бразилия - Серия А 11-й тур Ред Булл Брагантино4 : 0Фламенго
02.10.2022 Бразилия - Серия А 29-й тур Фламенго4 : 1Ред Булл Брагантино
09.06.2022 Бразилия - Серия А 10-й тур Ред Булл Брагантино1 : 0Фламенго
07.10.2021 Бразилия - Серия А 24-й тур Ред Булл Брагантино1 : 1Фламенго
20.06.2021 Бразилия - Серия А 5-й тур Фламенго2 : 3Ред Булл Брагантино
08.02.2021 Бразилия - Серия А 35-й тур Ред Булл Брагантино1 : 1Фламенго
16.10.2020 Бразилия - Серия А 16-й тур Фламенго1 : 1Ред Булл Брагантино
12.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур Фламенго1 : 1
09.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур Фламенго3 : 0
05.11.2023 Бразилия - Серия А 32-й тур 0 : 2Фламенго
02.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур Фламенго1 : 2
26.10.2023 Бразилия - Серия А 29-й тур 3 : 2Фламенго
12.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур Ред Булл Брагантино2 : 2
09.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур 1 : 0Ред Булл Брагантино
05.11.2023 Бразилия - Серия А 32-й тур Ред Булл Брагантино1 : 0
03.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур 0 : 2Ред Булл Брагантино
26.10.2023 Бразилия - Серия А 29-й тур Ред Булл Брагантино1 : 2

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