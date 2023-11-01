19:55 ()
Свернуть список

Бостон Брюинз - Детройт Ред Уингз 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
24 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
КанадаДжим Монтгомери
СШАДерек Лалонд
История личных встреч
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз5 : 4Бостон Брюинз
29.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз4 : 1Детройт Ред Уингз
12.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз5 : 3Бостон Брюинз
11.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз3 : 2Детройт Ред Уингз
28.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз5 : 1Детройт Ред Уингз
06.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз5 : 3Бостон Брюинз
02.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз1 : 5Бостон Брюинз
01.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз1 : 2Детройт Ред Уингз
05.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз5 : 1Детройт Ред Уингз
15.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз4 : 1Детройт Ред Уингз
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 3Бостон Брюинз
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4 ОТБостон Брюинз
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз5 : 2
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Бостон Брюинз
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2 ОТБостон Брюинз
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз4 : 0
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз2 : 3
16.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
11.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз5 : 4
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз2 : 3 ОТ

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close