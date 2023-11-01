Бостон Брюинз - Детройт Ред Уингз 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
24 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
|Джим Монтгомери
|Дерек Лалонд
История личных встреч
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|11.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|28.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|06.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|02.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|01.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|05.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|15.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ