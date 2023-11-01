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Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Рейнджерс 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
24 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
СШАДжон Торторелла
СШАПитер Лавиолетт
История личных встреч
02.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз2 : 3 ОТНью-Йорк Рейнджерс
18.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз3 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
02.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс1 : 0 ОТФиладельфия Флайерз
14.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз0 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
04.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс3 : 4 БФиладельфия Флайерз
16.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз2 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
02.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс4 : 1Филадельфия Флайерз
24.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс4 : 1Филадельфия Флайерз
23.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс2 : 3Филадельфия Флайерз
27.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз2 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Филадельфия Флайерз
20.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз5 : 2
18.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз4 : 3 ОТ
16.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 3Филадельфия Флайерз
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 4Филадельфия Флайерз
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
13.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс4 : 3 Б
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс4 : 1

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