Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Рейнджерс 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
24 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|02.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|18.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|02.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0 ОТ
|14.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|04.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|02.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|24.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|23.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|27.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1