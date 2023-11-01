Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блю Джекетс 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
24 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Паскаль Венсан
История личных встреч
|07.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|15.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|30.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|02.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|09.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|07.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|01.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|17.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|19.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|22.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5