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Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блю Джекетс 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
24 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Коламбус Блю Джекетс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
КанадаЛинди Рафф
КанадаПаскаль Венсан
История личных встреч
07.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз8 : 1Коламбус Блю Джекетс
15.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс2 : 3Нью-Джерси Дэвилз
30.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз7 : 1Коламбус Блю Джекетс
02.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс4 : 3Нью-Джерси Дэвилз
09.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс4 : 3Нью-Джерси Дэвилз
07.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз3 : 1Коламбус Блю Джекетс
01.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз3 : 4 БКоламбус Блю Джекетс
17.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз4 : 3 БКоламбус Блю Джекетс
19.01.2020НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс5 : 0Нью-Джерси Дэвилз
22.12.2019НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс5 : 1Нью-Джерси Дэвилз
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 0Нью-Джерси Дэвилз
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз3 : 5
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Нью-Джерси Дэвилз
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 3Нью-Джерси Дэвилз
11.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз2 : 4
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс7 : 3
20.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Коламбус Блю Джекетс
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3Коламбус Блю Джекетс
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс2 : 3
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс3 : 5

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