Вашингтон Кэпиталз - Эдмонтон Ойлерз 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
24 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Спенсер Карбери
|Крис Ноблох
История личных встреч
|06.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|10.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|03.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|25.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|06.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|26.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|13.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|29.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|25.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|14.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1