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Вашингтон Кэпиталз - Эдмонтон Ойлерз 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
24 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Эдмонтон Ойлерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
КанадаСпенсер Карбери
КанадаКрис Ноблох
История личных встреч
06.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз2 : 3Вашингтон Кэпиталз
08.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз5 : 4Эдмонтон Ойлерз
10.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТВашингтон Кэпиталз
03.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз3 : 5Эдмонтон Ойлерз
25.10.2019НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТВашингтон Кэпиталз
06.11.2018НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз4 : 2Эдмонтон Ойлерз
26.10.2018НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз4 : 1Вашингтон Кэпиталз
13.11.2017НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз2 : 1 БЭдмонтон Ойлерз
29.10.2017НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз2 : 5Вашингтон Кэпиталз
25.02.2017НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз2 : 1Эдмонтон Ойлерз
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз4 : 3 ОТ
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз4 : 3
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз3 : 0
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Вашингтон Кэпиталз
11.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 4Вашингтон Кэпиталз
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 3Эдмонтон Ойлерз
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 3Эдмонтон Ойлерз
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 4Эдмонтон Ойлерз
16.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТ
14.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз4 : 1

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