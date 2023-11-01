Сан-Хосе Шаркс - Монреаль Канадиенс 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
24 Ноября 2023 года в 23:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|01.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|30.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|29.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|20.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|25.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|03.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|03.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|18.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5