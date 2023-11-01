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Сан-Хосе Шаркс - Монреаль Канадиенс 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
24 Ноября 2023 года в 23:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Монреаль Канадиенс

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
СШАДэвид Куинн
КанадаМартен Сан-Луи
История личных встреч
01.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс1 : 3Монреаль Канадиенс
30.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс0 : 4Сан-Хосе Шаркс
29.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс0 : 4Монреаль Канадиенс
20.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс0 : 5Сан-Хосе Шаркс
25.10.2019НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс2 : 4Сан-Хосе Шаркс
08.03.2019НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс5 : 2Монреаль Канадиенс
03.12.2018НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс1 : 3Сан-Хосе Шаркс
03.01.2018НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс1 : 4Сан-Хосе Шаркс
18.10.2017НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс5 : 2Монреаль Канадиенс
17.12.2016НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс2 : 4Сан-Хосе Шаркс
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат7 : 1Сан-Хосе Шаркс
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 1Сан-Хосе Шаркс
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс5 : 1
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс3 : 5
13.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 1Сан-Хосе Шаркс
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4Монреаль Канадиенс
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Монреаль Канадиенс
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс5 : 6
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс1 : 2
13.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс2 : 5

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