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Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторз 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
24 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
КанадаКрэйг Берюбе
КанадаЭндрю Брюнетт
История личных встреч
01.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз6 : 1Сент-Луис Блюз
20.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз5 : 2Нэшвилл Предаторз
13.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз1 : 0 ОТНэшвилл Предаторз
28.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз6 : 2Сент-Луис Блюз
18.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз3 : 8Сент-Луис Блюз
12.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз4 : 7Сент-Луис Блюз
18.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз5 : 3Нэшвилл Предаторз
12.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз3 : 4 ОТНэшвилл Предаторз
17.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз2 : 1Сент-Луис Блюз
15.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз3 : 4Нэшвилл Предаторз
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 6Сент-Луис Блюз
20.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 3Сент-Луис Блюз
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 1Сент-Луис Блюз
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 1Сент-Луис Блюз
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз5 : 0
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз4 : 2
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз4 : 3
18.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз4 : 2
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз2 : 3
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз5 : 7

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