Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторз 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
24 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
|Крэйг Берюбе
|Эндрю Брюнетт
История личных встреч
|01.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|20.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|13.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0 ОТ
|28.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|18.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|12.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|18.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|12.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|17.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|15.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 7