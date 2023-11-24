ОФИ - Волос 24 Ноября прямая трансляция
24 Ноября 2023 года в 19:15 (+03:00). Греция - Суперлига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ОФИ - Волос, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Греция - Суперлига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ОФИ
Ираклион
Волос
Волос
Главные тренеры
|Валдас Дамбраускас
|Константинос Братсос
История личных встреч
|03.01.2023
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 16-й тур
|0 : 0
|04.09.2022
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 3-й тур
|0 : 1
|14.05.2022
|Греция - Суперлига
|Плей-офф за право остаться. 7-й тур
|5 : 0
|13.02.2022
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 23-й тур
|2 : 1
|20.11.2021
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 10-й тур
|0 : 2
|20.03.2021
|Греция - Суперлига
|Плей-офф за право остаться. 1-й тур
|0 : 0
|14.02.2021
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 22-й тур
|1 : 2
|23.11.2020
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|1 : 4
|04.01.2020
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 17-й тур
|1 : 2
|21.09.2019
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 4-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Греция - Суперлига
|11-й тур
|1 : 1
|06.11.2023
|Греция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 1
|30.10.2023
|Греция - Суперлига
|9-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Греция - Суперлига
|8-й тур
|0 : 0
|02.10.2023
|Греция - Суперлига
|7-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Греция - Суперлига
|11-й тур
|0 : 2
|05.11.2023
|Греция - Суперлига
|10-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Греция - Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Греция - Суперлига
|8-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Греция - Суперлига
|6-й тур
|3 : 0