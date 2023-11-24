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ОФИ - Волос 24 Ноября прямая трансляция

24 Ноября 2023 года в 19:15 (+03:00). Греция - Суперлига, 12-й тур
ОФИ
Волос

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ОФИ - Волос, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Греция - Суперлига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ОФИ
Ираклион
Волос
Волос
Главные тренеры
Литва Валдас Дамбраускас
Греция Константинос Братсос
История личных встреч
03.01.2023 Греция - Суперлига Суперлига. 16-й тур ОФИ0 : 0Волос
04.09.2022 Греция - Суперлига Суперлига. 3-й тур Волос0 : 1ОФИ
14.05.2022 Греция - Суперлига Плей-офф за право остаться. 7-й тур Волос5 : 0ОФИ
13.02.2022 Греция - Суперлига Суперлига. 23-й тур ОФИ2 : 1Волос
20.11.2021 Греция - Суперлига Суперлига. 10-й тур Волос0 : 2ОФИ
20.03.2021 Греция - Суперлига Плей-офф за право остаться. 1-й тур Волос0 : 0ОФИ
14.02.2021 Греция - Суперлига Суперлига. 22-й тур ОФИ1 : 2Волос
23.11.2020 Греция - Суперлига Суперлига. 9-й тур Волос1 : 4ОФИ
04.01.2020 Греция - Суперлига Суперлига. 17-й тур ОФИ1 : 2Волос
21.09.2019 Греция - Суперлига Суперлига. 4-й тур Волос1 : 0ОФИ
11.11.2023 Греция - Суперлига 11-й тур ОФИ1 : 1
06.11.2023 Греция - Суперлига 10-й тур 2 : 1ОФИ
30.10.2023 Греция - Суперлига 9-й тур ОФИ0 : 2
22.10.2023 Греция - Суперлига 8-й тур 0 : 0ОФИ
02.10.2023 Греция - Суперлига 7-й тур ОФИ2 : 0
11.11.2023 Греция - Суперлига 11-й тур Волос0 : 2
05.11.2023 Греция - Суперлига 10-й тур 1 : 1Волос
28.10.2023 Греция - Суперлига 9-й тур Волос2 : 1
21.10.2023 Греция - Суперлига 8-й тур 2 : 0Волос
27.09.2023 Греция - Суперлига 6-й тур 3 : 0Волос

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