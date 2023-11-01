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Балтика - Спартак М 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
25 Ноября 2023 года в 19:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
БалтикаСпартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Спартак М, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Спартак М
Москва
Главные тренеры
РоссияСергей Николаевич Игнашевич
ИспанияГильермо Абаскаль
История личных встреч
31.07.2023МИР Российская Премьер-лига2-й турСпартак М2 : 1Балтика
29.06.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиСпартак М3 : 2Балтика
30.08.1998Чемпионат России Высший дивизион - 199823-й турБалтика1 : 1Спартак М
08.07.1998Чемпионат России Высший дивизион - 19988-й турСпартак М3 : 0Балтика
13.09.1997Чемпионат России Высшая лига - 199727-й турСпартак М4 : 1Балтика
17.05.1997Чемпионат России Высшая лига - 199710-й турБалтика1 : 1Спартак М
31.07.1996Чемпионат России Высшая лига - 199620-й турСпартак М0 : 0Балтика
10.03.1996Чемпионат России Высшая лига - 19962-й турБалтика1 : 0Спартак М
12.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й тур0 : 0Балтика
04.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й турБалтика0 : 2
31.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CБалтика4 : 1
27.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й тур1 : 0Балтика
21.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турБалтика2 : 2
12.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й турСпартак М2 : 1
05.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й тур1 : 1Спартак М
01.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DСпартак М2 : 3
28.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й тур2 : 0Спартак М
22.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турСпартак М2 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Балтика» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

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