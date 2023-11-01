Балтика - Спартак М 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
25 Ноября 2023 года в 19:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Спартак М, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|31.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|29.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|30.08.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|23-й тур
|1 : 1
|08.07.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|8-й тур
|3 : 0
|13.09.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|27-й тур
|4 : 1
|17.05.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|10-й тур
|1 : 1
|31.07.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|20-й тур
|0 : 0
|10.03.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|2-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|4 : 1
|27.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Балтика» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.