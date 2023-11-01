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ЦСКА - Динамо М 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
25 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
ЦСКА
Динамо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Динамо М, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
РоссияВладимир Валентинович Федотов
ЧехияМарцел Личка
История личных встреч
19.08.2023МИР Российская Премьер-лига5-й турДинамо М2 : 1ЦСКА
09.07.2023BetBoom Братский КубокBetBoom Братский КубокДинамо М6 : 3ЦСКА
08.07.2023BetBoom Братский КубокBetBoom Братский КубокЦСКА0 : 5Динамо М
15.02.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЦСКА2 : 1Динамо М
13.11.2022МИР Российская Премьер-лига17-й турДинамо М2 : 1ЦСКА
08.10.2022МИР Российская Премьер-лига12-й турЦСКА1 : 1Динамо М
24.04.2022Россия - Премьер-Лига26-й турЦСКА1 : 0Динамо М
08.08.2021Россия - Премьер-Лига3-й турДинамо М2 : 1ЦСКА
16.05.2021Россия - Премьер-Лига30-й турДинамо М3 : 2ЦСКА
18.10.2020Россия - Премьер-Лига11-й турЦСКА3 : 1Динамо М
11.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й тур1 : 1ЦСКА
05.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й турЦСКА3 : 2
02.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа AЦСКА3 : 1
29.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турЦСКА1 : 0
21.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й тур0 : 0ЦСКА
18.11.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиДинамо М2 : 1
12.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й турДинамо М2 : 0
06.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й тур3 : 3Динамо М
02.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DДинамо М2 : 1
29.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турДинамо М2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура РПЛ: ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 17:30 по московскому времени.

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