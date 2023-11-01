ЦСКА - Динамо М 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
25 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Динамо М, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Марцел Личка
История личных встреч
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|09.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|6 : 3
|08.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|0 : 5
|15.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|13.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|08.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|24.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|1 : 0
|08.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|2 : 1
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|3 : 2
|18.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|3 : 1
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|18.11.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 1
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура РПЛ: ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 17:30 по московскому времени.