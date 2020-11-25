Волгарь - Шинник 25 Ноября прямая трансляция
25 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Шинник, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волгарь
Астрахань
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|2 : 1
|16.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|28.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|39-й тур
|1 : 1
|01.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 1
|17.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 1
|27.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 1
|09.11.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 1
|23.07.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|2 : 0
|07.04.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|4 : 0
|18.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 2
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 3
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 1
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 4
|18.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|4 : 1
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 3
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|23.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 1