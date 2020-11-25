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Волгарь - Шинник 25 Ноября прямая трансляция

25 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур
ВолгарьШинник

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Шинник, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волгарь
Астрахань
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
ТуркменистанДмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
30.07.2023Россия - Мелбет Первая лига3-й турШинник2 : 1Волгарь
06.05.2023Россия - Мелбет Первая лига30-й турШинник2 : 1Волгарь
16.10.2022Россия - Мелбет Первая лига14-й турВолгарь1 : 0Шинник
28.04.2021ФНЛ - Первый дивизион39-й турВолгарь1 : 1Шинник
01.11.2020ФНЛ - Первый дивизион19-й турШинник2 : 1Волгарь
17.03.2018ФНЛ - Первый дивизион28-й турШинник1 : 1Волгарь
27.08.2017ФНЛ - Первый дивизион10-й турВолгарь0 : 1Шинник
09.11.2016ФНЛ - Первый дивизион21-й турШинник1 : 1Волгарь
23.07.2016ФНЛ - Первый дивизион3-й турВолгарь2 : 0Шинник
07.04.2016ФНЛ - Первый дивизион30-й турВолгарь4 : 0Шинник
18.11.2023Россия - Мелбет Первая лига19-й тур0 : 1Волгарь
11.11.2023Россия - Мелбет Первая лига18-й турВолгарь1 : 2
06.11.2023Россия - Мелбет Первая лига17-й тур0 : 3Волгарь
02.11.2023Fonbet Кубок России1/8 финала0 : 1Волгарь
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турВолгарь0 : 4
18.11.2023Россия - Мелбет Первая лига19-й турШинник2 : 2
12.11.2023Россия - Мелбет Первая лига18-й тур4 : 1Шинник
06.11.2023Россия - Мелбет Первая лига17-й турШинник3 : 3
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турШинник1 : 1
23.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й тур3 : 1Шинник

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