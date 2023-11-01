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Арсенал - КАМАЗ 25 Ноября прямая трансляция

25 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур
Арсенал
КАМАЗ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - КАМАЗ, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Тула
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
РоссияАлександр Александрович Сторожук
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
21.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турКАМАЗ0 : 0Арсенал
27.05.2023Россия - Мелбет Первая лига33-й турАрсенал0 : 1КАМАЗ
06.11.2022Россия - Мелбет Первая лига17-й турКАМАЗ0 : 1Арсенал
06.05.2016ФНЛ - Первый дивизион35-й турАрсенал1 : 0КАМАЗ
19.10.2015ФНЛ - Первый дивизион17-й турКАМАЗ0 : 1Арсенал
19.11.2023Россия - Мелбет Первая лига19-й тур0 : 2Арсенал
13.11.2023Россия - Мелбет Первая лига18-й тур0 : 3Арсенал
05.11.2023Россия - Мелбет Первая лига17-й турАрсенал1 : 0
27.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й тур1 : 1Арсенал
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турАрсенал3 : 1
18.11.2023Россия - Мелбет Первая лига19-й тур2 : 2КАМАЗ
12.11.2023Россия - Мелбет Первая лига18-й турКАМАЗ1 : 1
06.11.2023Россия - Мелбет Первая лига17-й турКАМАЗ1 : 0
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й тур2 : 0КАМАЗ
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турКАМАЗ2 : 2

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