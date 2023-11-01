Арсенал - КАМАЗ 25 Ноября прямая трансляция
25 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - КАМАЗ, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Тула
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 1
|06.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 0
|19.10.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|0 : 1
|19.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 2
|13.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 3
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|27.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 1
|18.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 1
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 2