Брентфорд - Арсенал 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
25 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Арсенал, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Марк Флеккен
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|16
|зщ
|Бен Ми
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|15
|пз
|Фрэнк Оньека
|27
|пз
|Витали Янельт
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|11
|пз
|Йоан Висса
|1
|вр
|Аарон Рамсдейл
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|18
|зщ
|Такэхиро Томиясу
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|пз
|Жоржиньо
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
|19
|нп
|Леандро Троссард
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Томас Франк
|Микель Артета
История личных встреч
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|18.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|13.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|26.09.2018
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|3 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 1
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 0