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Брентфорд - Арсенал 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
25 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Брентфорд
Арсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Арсенал, которое состоится 25 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Арсенал
Лондон
1НидерландыврМарк Флеккен
20НорвегиязщКристоффер Аер
5ЯмайказщИтан Пиннок
16АнглиязщБен Ми
30ДаниязщМадс Роэрслев
8ДанияпзМатиас Йенсен
6ДанияпзКристиан Нёргор
15НигерияпзФрэнк Оньека
27ГерманияпзВитали Янельт
19КамерунпзБрайан Мбемо
11ДР КонгопзЙоан Висса
1АнглияврАарон Рамсдейл
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
18ЯпониязщТакэхиро Томиясу
8НорвегияпзМартин Эдегор
20Италияпз Жоржиньо
41АнглияпзДеклан Райс
7АнглияпзБукайо Сака
19БельгиянпЛеандро Троссард
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаБрентфорд0 : 1Арсенал
11.02.2023Англия - Премьер-лига23-й турАрсенал1 : 1Брентфорд
18.09.2022Англия - Премьер-лига8-й турБрентфорд0 : 3Арсенал
19.02.2022Англия - Премьер-лига26-й турАрсенал2 : 1Брентфорд
13.08.2021Англия - Премьер-лига1-й турБрентфорд2 : 0Арсенал
26.09.2018Англия - Кубок лиги3-й раундАрсенал3 : 1Брентфорд
12.11.2023Англия - Премьер-лига12-й тур3 : 0Брентфорд
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й турБрентфорд3 : 2
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й тур0 : 2Брентфорд
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турБрентфорд3 : 0
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й тур2 : 1Брентфорд
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турАрсенал3 : 1
08.11.2023Лига чемпионовГруппа B. 4-й турАрсенал2 : 0
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур1 : 0Арсенал
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финала3 : 1Арсенал
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турАрсенал5 : 0

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